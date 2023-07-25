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Названа причина плохого настроения и апатии после употребления алкоголя

Алкоголь ухудшает способность мозга фильтровать эмоции, из-за этого на следующий день после выпивки многие ощущают апатию и подавленность, считает нейротерапевт Джеймс Рой. Его мнение приводит The Sun.

Названа причина плохого настроения и апатии после употребления алкоголя
© Lenta.ru

Рой назвал фильтрацию эмоций жизненно необходимой функцией, которая нужна, чтобы не перегружать мозг информацией. По словам специалиста, после употребления алкоголя эта способность снижается. Эффект усиливается, если человек мало спал и устал.

Результат похмелья — не только плохое настроение и апатия. По словам специалиста, в течение суток после употребления алкоголя мозг не может образовывать прочные нейронные связи, что является причиной плохой обучаемости и сниженной концентрации.

«Даже у взрослого это может привести к сокращению объема мозга и повреждению нервной системы», — предупредил Рой.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о влиянии водки на разные отделы мозга. По словам Умнова, этанол поражает участки, ответственные за память и дыхание.