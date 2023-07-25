Первое, второе и компот: почему схема питания от бабушек полезна

Чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье, необходимо правильно и разнообразно питаться, для этого стоит вспомнить старую бабушкину схему «первое, второе и компот». Об этом рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

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«Завтрак – неотъемлемая часть дня старших поколений. Ставя в приоритет учебу и работу, мы часто едим вредные блюда на бегу или вовсе пропускаем утренний прием пищи. Завтракать нужно всегда – именно это заряжает нас энергией на предстоящий день», – подчеркнул эксперт в беседе с «Лайфом».

По его словам, лучший завтрак – тот, которым бабушки кормят внуков, – каша. В гречневой, например, содержится железо, полезное для костей и мышц, а овсянка приносит пользу сердечно-сосудистой системе, снижая уровень холестерина. Также каши хороши для тех, кто худеет, потому что в них много пищевых волокон.

Многие бабушки уверяют, что супы обязательно нужно есть. И Максим Кузнецов с ними согласен, он считает, что их стоит употреблять хотя бы дважды в неделю. По его словам, у первого блюда есть согревающие и целебные свойства, в них есть мясо и овощи – баланс белков, жиров и углеводов. Они оказывают положительное влияние на ЖКТ.

А на второе, по словам бренд-шефа, стоит есть больше белка, например, запеченную курицу с овощами или котлеты на пару.

Также не стоит забывать про напитки. Шеф рекомендует подавать ягодный морс.