Диетолог предупредила об опасностях заваривания лапши в упаковке

Заваривание кипятком лапши быстрого приготовления в упаковке увеличивает риски развития онкологии. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

— Лапшу многие заваривают в ее же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования, — предупредила эксперт.

Она порекомендовала готовить лапшу в керамической или стеклянной посуде, а также стараться сократить ее употребление. По словам врача, взрослым допустимо употреблять подобную пищу не чаще раза в неделю, а детям — один раз в месяц.

Королева предупредила, что от употребления лапши следует отказаться людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, диабет и преддиабет, а также при ожирении и нарушении углеводного обмена. Она отметила, что подобная еда может подойти на случай походов или поездок, когда нет альтернативы, пишет «Газета.Ru».