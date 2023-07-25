Врач-токсиколог объяснил, чем вредна смородина

Смородина - не только полезная летняя ягода, но и… вредная. Об этом напомнил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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"От употребления красной смородины лучше воздержаться, если у вас пониженная свертываемость крови", - цитирует специалиста aif.ru. При этом "черная смородина, как и многие темноокрашенные ягоды, способствует повышенной свертываемости крови", - отмечает эксперт.

Красная смородина также считается сильным аллергеном. Употреблять ее нельзя при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при обострении гастрита, высокой кислотности пищеварительного сока. Последнее касается и черной смородины.