Жевательные резинки с содержанием сахара могут стать причиной развития кариеса и разрушения зубов. Об этом "Известиям" рассказала стоматолог-терапевт Людмила Шемякина.

По словам специалиста, стоит выбирать жвачки, в состав которых входит ксилит. Данный сахарозаменитель позволит избежать повреждения эмали зубов и развития кариеса.

"Также существуют специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые способствуют профилактике кариеса," – добавила врач.

При этом она обратила внимание, что важную роль играет не только состав, но и правильное использование жевательной резинки. Так, ее рекомендуется жевать не более 10 минут после еды до 2-х раз в день.

Стоматолог также отметила, что некоторым пациентам жевательные резинки могут быть противопоказаны: например, при наличии бруксизма, временных пломб и ортодонтических конструкций. Вместе с тем иногда стоматологи рекомендуют использовать жвачку в качестве дополнительного средства по уходу за полостью рта, резюмировала эксперт.