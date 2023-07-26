Россиянам рассказали, как бороться с трещинами на пятках

Подолог Коринфская заявила, что трещины на ногах могут говорить о диабете и анемии.

С трещинами на пятках может столкнуться любой человек. Особенности российского климата, отсутствие систематического должного ухода – кожа теряет упругость и на пятках образуются глубокие борозды, которые могут вызывать неприятные ощущения. Об этом «Газете.Ru» рассказала подолог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Екатерина Коринфская.

Так, в группе риска оказываются люди старшего поколения, кожа которых теряет эластичность и подвержена значительным изменениям.

«Главная причина появления трещин на пятках – это сухая кожа. На ступнях нет сальных желез, только потовые. Поэтому ноги нуждаются в дополнительном увлажнении: при отсутствии должного ухода, снятия ороговевшей кожи, образуется жесткий слой. При ходьбе пятка испытывает значительную нагрузку, что приводит к тому, что кожа трескается и образуются неприятные для человека повреждения», — рассказала эксперт.

Если вы проводите много времени на ногах, работаете и в течение дня не имеете возможность немного разгрузить ноги, это может стать причиной появления трещин.

Но в некоторых случаях появление трещин на пятках может стать свидетельством некоторых заболеваний. К таким заболеваниям относятся: сахарный диабет, анемия, гиповитаминоз, грибковые заболевания и заболевания кожи негрибкового происхождения.

«Не стоит пытаться избавляться от трещин самостоятельно: если переусердствовать со снятием огрубевшей кожи, можно нарушить кожный покров, что приведет к ухудшению ситуации. Трещины не только не пройдут, но станут глубже и болезненнее», — заметила врач.

Если вы заметили, что трещины на пятках не проходят долгое время, лечебные процедуры не дают ожидаемого эффекта, если трещины вызывают болезненные ощущения, то лучше обратиться к врачу.