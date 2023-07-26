Как сбросить лишний вес за две недели

Для того, чтобы быстро сбросить лишний вес, нужно следовать всего лишь трем простым правилам. В частности, чтобы быстро скинуть до 5 кг, необходимо выполнять регулярные физические нагрузки. Например, ежедневно заниматься по 30 минут кардио-тренировками и 15-20 минут посвятить силовому тренингу. Два дня в неделю можно посвятить активному отдыху.

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Здоровое питание и умеренное потребление калорий также сыграют свою роль, и лишний вес будет уходить быстрее. При этом в рационе не должно быть жирных кислот, сахара. Обязательным становится употребление свежих овощей и фруктов, белков и зерновых.