Названы продукты для перекуса, снижающие инсулин в крови
Специалисты заявили, что перекусы, которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями, снижают уровень инсулина.
Ученые назвали продукты, которые лучше всего подходят для перекуса и снижают инсулин в крови. Как говорится в Medical Xpress, исследование в этой области с участием 1000 человек провели ученые Королевского колледжа.
В результате выяснилось, что количество и частота перекусов играют значительно меньшую роль, чем качество перекусов. Другими словами, лучше всего для этого подходят продукты, которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями.
Именно такие продукты снижают уровень инсулина в крови, который влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
При этом ученые подчеркнули, что поздние вечерние перекусы вызывают нездоровый уровень глюкозы и липидов в крови.