Названы продукты для перекуса, снижающие инсулин в крови

Специалисты заявили, что перекусы, которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями, снижают уровень инсулина.

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Ученые назвали продукты, которые лучше всего подходят для перекуса и снижают инсулин в крови. Как говорится в Medical Xpress, исследование в этой области с участием 1000 человек провели ученые Королевского колледжа.

В результате выяснилось, что количество и частота перекусов играют значительно меньшую роль, чем качество перекусов. Другими словами, лучше всего для этого подходят продукты, которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями.

Именно такие продукты снижают уровень инсулина в крови, который влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.