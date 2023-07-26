Названо средство женской гигиены, снижающее риски возникновения инфекций

Каждые шесть месяцев их проверяли на бактериальный вагиноз, распространенный тип инфекции, а через 12 и 30 месяцев – на инфекции, передающиеся половым путем. Как оказалось, у первой группы риски бактериального вагиноза была на 26% ниже, а вероятность хорошего вагинального микробиома – на 37% выше, чем у других девочек. У этих девочек также были нижи риски заражения половыми инфекциями – это связано с тем, что здоровый микробиом более устойчив к возбудителям.