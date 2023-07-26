Стало известно, какие продукты защищают от потери слуха

Потребление морепродуктов с высоким содержанием омеги-3 положительно влияют на клетки внутреннего уха и облегчают реакции на громкие звуки или инфекции. К таким выводам пришли канадские ученые в ходе проведения эксперимента, результаты которого были озвучены на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023 .

Так, исследователи изучили состояние более 100 000 человек, тщательно наблюдая за их слухом и уровнем докозагексаеновой кислоты (относится к семейству омега-3). Оказалось, что люди с ее более высоким содержанием в крови на 16% реже жаловались на проблемы с восприятием звуков и болезненные ощущения в ушах.