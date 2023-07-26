Стало известно, какие продукты защищают от потери слуха

Ученые выяснили, какие продукты защищают от потери слуха
Потребление морепродуктов с высоким содержанием омеги-3 положительно влияют на клетки внутреннего уха и облегчают реакции на громкие звуки или инфекции. К таким выводам пришли канадские ученые в ходе проведения эксперимента, результаты которого были озвучены на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.
Так, исследователи изучили состояние более 100 000 человек, тщательно наблюдая за их слухом и уровнем докозагексаеновой кислоты (относится к семейству омега-3). Оказалось, что люди с ее более высоким содержанием в крови на 16% реже жаловались на проблемы с восприятием звуков и болезненные ощущения в ушах.
Отмечается, что в рационе участников с более успешными показателями присутствовали морепродукты, богатые данной кислотой.
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