Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, как правильно пользоваться шампунями от перхоти. По ее словам, шампуни с антимикотическими компонентами в составе используются только в период обострения заболевания.

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Обычно таким шампунем нужно пользоваться от 10 до 14 дней. В некоторых случаях срок может быть увеличен до месяца, передает news.ru. Этого времени хватает, чтобы кожа восстановилась.

«Голова моется два раза. Первый раз – намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой», – объясняет Нагайцева.

Подбирать шампунь следует индивидуально, а если проблема повторяется, то средством нужно пользоваться вплоть до исчезновения проблемы.