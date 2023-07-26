Трихолог рассказала, как правильно пользоваться шампунями от перхоти
Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, как правильно пользоваться шампунями от перхоти. По ее словам, шампуни с антимикотическими компонентами в составе используются только в период обострения заболевания.
Обычно таким шампунем нужно пользоваться от 10 до 14 дней. В некоторых случаях срок может быть увеличен до месяца, передает news.ru. Этого времени хватает, чтобы кожа восстановилась.
«Голова моется два раза. Первый раз – намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой», – объясняет Нагайцева.
Подбирать шампунь следует индивидуально, а если проблема повторяется, то средством нужно пользоваться вплоть до исчезновения проблемы.
Однако чтобы эффективно справиться с перхотью, одного шампуня будет мало. Важно найти причину появления недуга и работать с ней.