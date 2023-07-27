Диетолог перечислил 5 необходимых людям после 50 лет продуктов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты необходимо обязательно добавить в рацион людям старше 50 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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По словам медика, для хорошей работы мозга и центральной нервной системы каждую неделю нужно употреблять минимум 3-4 порции жирной морской рыбы, например, лосося или скумбрии. Рыба является источником омега-3 жирных кислот, витамина D и йода.

Чтобы поддержать работу пищеварительной системы, диетолог посоветовал 1-2 раза в день пить кисломолочные напитки, а также есть богатые пищевыми волокнами продукты, например, гречневую и овсяную крупу, хлеб из муки грубого помола.

Следующими обязательными для людей после 50 лет продуктами врач назвал орехи и приправы. В день нужно съедать около 50 грамм арахиса, фундука, миндаля, грецких или других орехов. В них содержатся полинасыщенные жирные кислоты, необходимые мозгу. Приправы также положительно сказываются на работе органа. Диетолог порекомендовал добавить в рацион куркуму, имбирь, перец, лук и чеснок.