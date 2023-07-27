Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, какие арбузы могут быть опасны для здоровья. Об этом пишет издание "Москва 24".

По словам медика, риск купить арбуз с большим количеством нитратов сейчас ниже, так как сезон уже начался. Однако покупателей ожидает другая опасность, если покупать арбузы уже разрезанными пополам или на дольки.

Как объяснила врач, туда попадает большое количество бактерий, которые начинают сразу размножаться в сладкой питательной среде они сразу размножаются. Поэтому очень высок риск, что человек отравится.