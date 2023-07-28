Врач Хухрев: попавший под дождь рискует заболеть в случае переохлаждения

«Если в организме есть вирусы или бактерии, которые в обычном состоянии нам не страшны, мы заболеваем. Даже если это будет небольшая простуда – насморк или кашель, но и она неприятна летом, когда жаль терять каждый день», – отметил врач. В том случае, когда на улице прохладно или сильный ветер, прогулка под дождем может вылиться в пневмонию, предупреждает Александр Созыкин. Если вы все же промокли под дождем, то стоит как можно быстрее переодеться. Насухо вытрите ноги и тело, высушите волосы. Также можно принять горячий душ или ванну, кроме того, согреться помогут горячая еда и напитки, пишет Life.ru. Ранее «ФедералПресс» писал, как пережить жару в городе. Есть несколько полезных советов, которые помогут, не навредив здоровью. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова