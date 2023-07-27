Гинеколог перечислила неочевидные причины бесплодия

Причины бесплодия не всегда связаны с патологиями репродуктивных органов, рассказала газете «Известия» врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

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Она подчеркнула, что, когда женщина до 35 лет ведет активную половую жизнь, но не может забеременеть в течение года, нужно обращаться к врачу. Женщинам старше 35 лет Фисюк порекомендовала обратиться к врачам, если зачатие не произошло после полугода регулярной половой жизни.

По словам специалиста, если исключить патологии репродуктивной системы, к бесплодию могут привести заболевания щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и поджелудочной железы.

При этом обследования причин отсутствия беременности важно пройти обоим партнерам: женщине — к гинекологу, мужчине — к андрологу-урологу, подчеркнула Фисюк.

Как сообщала ранее психолог Валерия Рыжик, причинами бесплодия могут быть не только физиологические, но и психологические проблемы.