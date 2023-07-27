Врач заявила об эффективности свежей вишни в борьбе с тромбами

Важно заметить, что тромбоз может быть серьезной проблемой для организма, если не предпринимать меры по его профилактике и лечению. В случае тромбоза в сердце, оторвавшийся тромб может вызвать инфаркт миокарда, а тромбы в артериях головы могут привести к инсульту.