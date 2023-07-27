Врач заявила об эффективности свежей вишни в борьбе с тромбами

Одна из врачей-физиотерапевтов Светлана Малиновская подчеркнула, что в борьбе с некоторыми последствиями COVID-19 весьма эффективным средством является свежая вишня. Эта ягода содержит вещества, такие как кумарины и оксикумарины, которые способны предотвращать образование тромбов, что является одним из опасных последствий заболевания.
Важно заметить, что тромбоз может быть серьезной проблемой для организма, если не предпринимать меры по его профилактике и лечению. В случае тромбоза в сердце, оторвавшийся тромб может вызвать инфаркт миокарда, а тромбы в артериях головы могут привести к инсульту.
Специалист подчеркнула, что употребление вишни в разумных количествах может помочь предотвратить эти опасные последствия. Свежая ягода является особенно эффективным средством, однако также рекомендуется употреблять компоты,джемы и даже выпечку с начинкой из вишни.
Включение этой вкусной и полезной ягоды в рацион может способствовать профилактике тромбоза и поддержанию здоровья организма в период после заболевания COVID-19.