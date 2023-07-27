Ученые выяснили, почему женщины чаще падают с лестницы

Исследователи из Университета Пердью (США) выяснили, почему заявили, что молодые женщины более склонны к падению с лестницы. Результаты исследования представлены в научном журнале PLOS One.

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Так, авторы исследования следили за студентами университета, которые спускались или поднимались по лестнице. Специалистами было собрано 2400 записей маршрутов людей, где чуть больше половины из них были женщинами.

Им удалось выявить восемь причин, которые приводили к падению:

не смотреть на лестницу во время спуска; не пользоваться перилами; носить неподходящую обувь; пользоваться электронными устройствами; вести беседу; держать руки в карманах; что-то держать в руках; перепрыгивать ступеньки.