Правда ли, что сахар вызывает диабет

Очень многие из нас считают, что употребление сладкого ведет к развитию диабета. "Рамблер" разбирался, так ли это на самом деле.

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Сахар может называться по-разному, но молекула сахара состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы, связанных вместе.

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Когда вы едите сахар, он высвобождается в кровь. Это повышает уровень сахара в крови у людей с диабетом, а если у вас нет диабета, то организм посылает сигнал-задачу вашей поджелудочной железе выпустить инсулин для снижения уровня сахара в крови.

Люди, страдающие диабетом, в свою очередь, должны вводить инсулин (или принимать другое лекарство), чтобы снизить уровень сахара в крови. Инсулин выводит глюкозу из кровотока в клетки, где она может метаболизироваться для получения энергии.

Если вы едите больше сахара, чем ваше тело использует для получения энергии, излишки откладываются в виде жирных кислот и превращаются в телесный жир, что вызывает чрезмерное воспаление в организме и может привести к увеличению веса.

Фруктоза может быть преобразована непосредственно в жир, а более высокое потребление приводит к увеличению уровня триглицеридов, что может увеличить риск сердечных заболеваний и жировой болезни печени. Высокое потребление фруктозы также связано с развитием подагры, болезненного состояния суставов.

В дополнение к своим свойствам привыкания, избыток сахара может также вызывать головные боли, повышение кровяного давления, повышенный риск развития рака и кариеса, не говоря уже о вялом ощущении вялости после резкого скачка уровня сахара, а затем последующего падения.

Приводит ли употребление сахара к диабету?

Употребление сахара напрямую не вызывает диабет. Он не вызывает диабет ни первого типа, ни второго типа.

Вы не можете съесть слишком много шоколадных батончиков и мгновенно получить диагноз «диабет». Сколько бы ни было шуток, мифов и стигм, сахар напрямую не вызывает диабет.

Тем не менее , сахар действительно вызывает воспаление и резистентность к инсулину в организме, а употребление чрезмерного количества добавленного сахара может привести к увеличению веса. Это увеличение веса и резистентность к инсулину со временем могут привести к преддиабету, который, если его не лечить, обычно перерастает в диабет второго типа в течение 5-10 лет .

Многие исследования показали, что употребление подслащенных сахаром напитков увеличивает риск развития диабета 2 типа как минимум на 25%. Употребление всего одного подслащенного напитка в день (и это даже не обязательно должна быть газировка) увеличивает риск развития диабета 2 типа на 13%!

При этом многие исследования показали, что употребление подслащенных сахаром напитков увеличивает риск развития диабета второго типа как минимум на 25%. Употребление всего одного подслащенного напитка в день (и это даже не обязательно должна быть газировка) увеличивает риск развития диабета второго типа на 13%.

Другие корреляционные исследования показали, что страны с самым высоким потреблением сахара также имеют самые высокие показатели диабета второго типа (а с самым низким потреблением — самые низкие показатели).

Возможно, наиболее опасным является то, что потребление сахара может нарушить естественную передачу организмом гормона лептина, который регулирует чувство голода и дает мозгу понять, что тело сыто и насыщено. Это нарушение может привести к перееданию и увеличению веса.

Кроме того, поскольку добавленные сахара в основном содержатся в обработанных пищевых продуктах, которые не имеют большой питательной ценности, ими труднее насытиться, что делает невероятно легким переедание.

Однако важно помнить, что эти исследования показывают, что сахар увеличивает риск развития диабета второго типа, но не доказывают, что сахар действительно вызывает диабет.