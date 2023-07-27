Тренер по омоложению назвала 5 факторов, которые могут ускорить старение
Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала о пяти вредных привычках, которые способствуют ускорению старения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Так, первым фактором эксперт назвала неправильное питание. Трескова объяснила, что преобладание в рационе жирной и переработанной пищи ведет к повышению уровня холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Второй фактор – отсутствие физической активности. Это приводит к слабости мышц, уменьшению энергии и ухудшению кровообращения, а затем отражается на состоянии кожи.
Также стоит отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет.
Недостаток сна, в свою очередь, влияет на регенеративные процессы и способствует раскрытию признаков старения.
А главной причиной преждевременного старения Трескова назвала стресс и отсутствие психологического спокойствия.