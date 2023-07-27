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Тренер по омоложению назвала 5 факторов, которые могут ускорить старение

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала о пяти вредных привычках, которые способствуют ускорению старения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Тренер по омоложению назвала 5 факторов, которые могут ускорить старение
© Unsplash.com

Так, первым фактором эксперт назвала неправильное питание. Трескова объяснила, что преобладание в рационе жирной и переработанной пищи ведет к повышению уровня холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй фактор – отсутствие физической активности. Это приводит к слабости мышц, уменьшению энергии и ухудшению кровообращения, а затем отражается на состоянии кожи.

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Также стоит отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет.

Недостаток сна, в свою очередь, влияет на регенеративные процессы и способствует раскрытию признаков старения.

А главной причиной преждевременного старения Трескова назвала стресс и отсутствие психологического спокойствия.

Ранее ученые нашли вещество, замедляющее старение.

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