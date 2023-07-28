В пожилом возрасте обязательно нужно включать в рацион фрукты и ягоды. Они помогут защитить сосуды, а также избавят от запоров. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, ягоды полезнее, чем фрукты, потому что в них больше антиоксидантов.

— Они защищают клетки от воздействия свободных радикалов и замедляют процессы старения. Пожилым людям нужно есть один стакан ягод в день, особенно в сезон. Это поможет получить суточную норму витамина С, — сказала она.

Лучше отдавать предпочтение ягодам темного цвета:

черной смородине;

чернике;

вишне.

— Фиолетово-черная и бордово-красная окраска свидетельствуют о высоком содержании антоцианов в ягодах. Согласно данным научных исследований, эти антиоксиданты играют большую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистого старения и атеросклероза, — заверила Макиша.

По мнению диетолога, фрукты — это полезный продукт за счет содержания пищевых волокон. Клетчатка необходима для профилактики запоров, которые у людей пожилого возраста в силу объективных физиологических изменений встречаются чаще.

— Эта проблема знакома многим в старшем возрасте. Я рекомендую есть сливы, яблоки, груши, персики и абрикосы. Чем более зрелый фрукт, тем больше в нем пектинов, которые необходимы для поддержания нормального микробиома кишечника и функционирования пищеварительной системы, — считает эксперт.

Специалист предупредила, что фрукты нужно есть в меру, так как они содержат быстрые сахара — углеводы.

— В один прием пищи нужно есть не более 200–300 граммов. А в день — до 0,5 килограмма. Иначе произойдет перегруз кишечника и в кровь поступит слишком много сахара. Это важно учитывать людям пожилого возраста, особенно у кого есть избыточный вес, инсулинорезистентность и сахарный диабет, — подытожила она.