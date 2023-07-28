Галлюцинации и депрессия: как жара влияет на психику человека

Аномальные температуры окружающей среды могут спровоцировать тяжелые психические расстройства у людей. Однако основная причина кроется не столько в самой жаре, сколько в нарушении питьевого режима. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал психотерапевт Владимир Файнзильберг.

«При повышении температуры до 28–30 °С нужно увеличивать количество потребляемой воды примерно на половину. Если в обычную погоду, по рекомендациям докторов, мы выпиваем 1,5–2 литра, то во время жары необходимо повысить этот объем до 3. Низкий уровень воды в организме может вызвать галлюцинаторные расстройства», – объяснил врач.

Когда организм перегревается и недостаточно эффективного отводит тепло от головного мозга, то возникают ложные зрительные или слуховые образы. Этот феномен довольно известен и очень хорошо описан в медицинской литературе, добавил Файнзильберг.

На фоне жары может развиться и депрессия. Само расстройство не зависит от температуры окружающей среды, но выработка гормонов радости (серотонина, дофамина) или гормонов стресса (адреналина, норадреналина) находится в прямой зависимости от состояния жидкостного уровня в организме.

«И в случае с депрессией мы приходим к повышенному потреблению воды – это косвенно влияет на выработку гормонов. Если гормонов радости недостаточно, то возникает снижение фона настроения, раздражительность или апатия», – добавил специалист.