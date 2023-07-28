Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления помидоров

Зарубежные специалисты рассказали о полезных продуктах, которые нужно добавить в ежедневный рацион.

Так, диетологи заявили, что в помидорах есть множество полезных веществ, таких, как витамины А, С, кальций, калий, холин и клетчатка, а также ликопин (мощный антиоксидант). Он же содержится в грейпфруте, арбузе, папайе и красном перце, передает ETNT.

Помимо этого, эксперты сообщают об огромной пользе лосося для организма. В его составе есть полезные жиры и белки, омега-3 жирные кислоты, играющие важную роль в функционировании мозга и нервной системы.