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Врач Малиновская рассказала, какая ягода способствует профилактике тромбоза

Врач-физиотерапевт Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, какая сезонная ягода препятствует образованию тромбов.

Врач рассказала, какая ягода способствует профилактике тромбоза
© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что одним из наиболее частых последствий перенесенного ковида является тромбоз, который весьма опасен для организма. При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму. Оторвавшиеся тромбы часто становятся причиной инсультов и сердечно-легочной недостаточности.

Для профилактики тромбоза врач посоветовала включить в рацион вишню. Мякоть этой ягоды содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови и мешают образованию тромбов.

Малиновская добавила, что лучше всего употреблять ягоду в свежем виде, при этом делать компоты и джемы также не возбраняется, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь кандидат медицинских наук, кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин добавил, что в борьбе с тромбозом помогают антикоагулянты. Это вещества, способные разжижать кровь. Они были разработаны для того, чтобы предотвратить образование тромбов в крови, передает издание argumenti.ru.

В Сеченовском университете научные специалисты придумали, как рассчитать вероятность массивного тромбоза при инфаркте. Об этом рассказал доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров.