Врач рассказала, какая ягода способствует профилактике тромбоза

Врач-физиотерапевт Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, какая сезонная ягода препятствует образованию тромбов.

Эксперт отметила, что одним из наиболее частых последствий перенесенного ковида является тромбоз, который весьма опасен для организма. При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму. Оторвавшиеся тромбы часто становятся причиной инсультов и сердечно-легочной недостаточности.

Для профилактики тромбоза врач посоветовала включить в рацион вишню. Мякоть этой ягоды содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови и мешают образованию тромбов.

Малиновская добавила, что лучше всего употреблять ягоду в свежем виде, при этом делать компоты и джемы также не возбраняется, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь кандидат медицинских наук, кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин добавил, что в борьбе с тромбозом помогают антикоагулянты. Это вещества, способные разжижать кровь. Они были разработаны для того, чтобы предотвратить образование тромбов в крови, передает издание argumenti.ru.