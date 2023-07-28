Врач назвал лучший способ приготовления кабачков для пожилых людей
Пожилым людям лучше отдать предпочтение кабачкам, приготовленным в духовке или на гриле. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Нужно исключить жарку, большое количество масла и какую-либо панировку. Должна быть легкая термическая обработка, – отметил специалист. - Можно приготовить кабачки в духовке. Можно, в принципе, это сделать и на гриле с небольшим количеством масла".
Вместе с тем диетолог предупредил, что жареный продукт может нанести вред здоровью пожилого человека.
"Жарка – это достаточно серьезная термическая обработка. Во-первых, разрушаются витамины. Во-вторых, пережаренный продукт будет негативно сказываться на здоровье желудка, оказывать на него более агрессивное действие. С возрастом желудочно-кишечный тракт более подвержен проблемам, это тоже нужно учитывать, – пояснил Арзамасцев. - Кабачки – это достаточно низкокалорийный продукт. Как правило, основная масса пожилых ведет малоактивный образ жизни, и большое количество калорий им, конечно, ни к чему. Поэтому такой продукт, например, в качестве гарнира им будет отлично подходить.