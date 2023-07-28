5 необычных способов быстро охладиться в жару

Жаркая погода может приносить дискомфорт, снижать энергию и мешать спокойно жить. Температура тела выше 40 градусов, учащённый пульс, головная боль, головокружение, тошнота, потеря сознания — симптомы теплового удара. Выручить могут научно доказанные способы охлаждения.