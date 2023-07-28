Сколько нужно времени для получения максимального эффекта от тренировок

Люди приходят в фитнес-центр чаще всего для того, чтобы увеличить мышечную массу, похудеть, развить выносливость или в целом улучшить состояние здоровья. Новичкам важно знать сколько времени стоит проводить в спортзале, чтобы получить максимальный эффект от тренировок.

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Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал, как добиться хороших результатов и сколько времени для этого понадобится.

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Скорость реакции тела на нагрузки

Неважно, какие цели вы перед собой ставите: увеличить выносливость или сбросить лишний вес — скорее всего вы хотите увидеть результаты в короткие сроки. Для того чтобы ускорить приближение своей цели надо регулярно тренироваться не менее 40 минут три-четыре раза в неделю. Но новичкам не следует сразу перегружать организм. В начале будет достаточно двух-трех занятий в неделю. Между ними обязательно должен быть минимум один день отдыха. После того как организм привыкнет в нагрузке, можно будет увеличить количество тренировок.

Рассмотрим, с какой скоростью тело адаптируется к нагрузкам:

Пульс. Наше сердце — мышечный орган. Мы чувствуем себя лучше, если умеренно его нагружаем. При адекватных тренировках сердце постепенно станет сильнее, начнет работать эффективнее, благодаря чему в состоянии покоя снизится частота сердечных сокращений. Вы заметите улучшения уже через 2-3 недели.

Давление тоже придет в норму (или заметно стабилизируется) через пару недель после начала регулярных тренировок. У новичков артериальное давление понижается в среднем на семь миллиметров ртутного столба. Эта цифра кажется небольшой, но снижение давления всего на пять пунктов значительно уменьшает вероятность инсульта. Если ваше давление в норме, то физические упражнения уберегут вас от его резких скачков во время стресса. Помните, что при гипертонической болезни перед началом тренировок надо проконсультироваться с врачом.

Насыщение кислородом. Физические упражнения на выносливость помогают нашему телу снабжать работающие мышцы большим количеством кислорода, поэтому они функционируют дольше и качественнее. Новички смогут увидеть рост этого показателя на 15-20% к концу первого месяца регулярных тренировок.

Рост мышц

Мышцы заметно увеличатся в объемах примерно через 3-6 месяцев от начала регулярных физических нагрузок. Если раньше вы посещали зал, бросили, а потом снова приступили к тренировкам, то результат будет виден быстрее — включится мышечная память.

Рост мышц у таких людей виден уже после 1-3 месяцев занятий. На первых этапах силовых тренировок рост мышечной массы может проходить быстрее, затем скорость постепенно снижается. Продолжительность каждого занятия должна составлять 40-60 минут. Зал следует посещать не реже трех раз в неделю.

Снижение веса

Если вы регулярно тренируетесь, чтобы похудеть, то первые результаты заметите уже через пару недель. Снижение веса произойдет за счет потери мышцами лишней влаги. В дальнейшем темпы похудения замедляться, вы начнете терять жировые клетки, организм будет постепенно приспосабливаться к изменениям. Тренироваться следует не менее 60 минут три раза в неделю.

Выносливость

Если ваша цель — способность выполнять физические упражнения в течение долгого времени, то стоит заниматься бегом на длинные дистанции, плаванием, лыжами, ездить на велосипеде. Если вы совсем не натренированы и начинаете задыхаться после первых минут бега, то стоит заниматься каждый день, но понемногу. Наращивать продолжительность следует постепенно. Например, в первый день пробежать без остановок 5 минут, через пару дней увеличить время бега до 7 минут, через неделю пробегать 10 минут. Если ваша выносливость уже более-менее развита, то можно проводить 3-4 тренировки в неделю продолжительностью по 60 минут.

Поддержание формы

Если вы уже достигли результата, который вас радует, и хотите дальше оставаться стройной и подтянутой, то в неделю будет достаточно трех силовых тренировок.

Естественно, при этом надо сбалансировано питаться и не переедать. Мужчинам поддерживать результат проще: два посещения фитнес-зала в неделю помогут оставаться рельефным.

Разница в количестве тренировок мужчин и женщин заключается в том, что леди в силу физиологии быстрее набирают вес, если позволяют себе слабости в рационе. А очень немногие из нас способны весь год прожить без сладостей, копченостей и мучного.

Безопасность тренировок

В погоне за быстрыми результатами, не забывайте следить за состоянием своего организма. Если вы замечаете, что физические показатели не растут, а уменьшаются или очень долго стоят на месте, возможно, вы перетренировались, телу нужен отдых. Сократите количество занятий в неделю. Через время усталость пройдет, мышцы восстановятся, и вы сможете вернуться к привычному темпу.

Любой человек, независимо от возраста, может привести свое тело в хорошую форму за два-три года регулярных тренировок. Конечно, при этом надо сбалансировано питаться и периодически увеличивать физическую нагрузку.

Все перечисленные выше рекомендации подходят для обычных людей, которые хотят здоровое стройное подтянутое тело. Если же вы планируете выступать на соревнованиях или стать фитнес-моделью, то следует составлять план занятий и питания с профессиональным тренером.