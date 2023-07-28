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Модель Даниэль Шиэн заявила, что ослепла из-за грудных имплантов

Модель Даниэль Шиэн заявила, что на время ослепла из-за операции по установке грудных имплантов. Видеоролик опубликовал New York Post.

Модель заявила, что ослепла из-за грудных имплантов
© Газета.Ru

32-летняя британка в возрасте 19 лет перенесла хирургическое вмешательство по увеличению груди. В то время девушка начинала карьеру модели и решила сделать операцию, поскольку верила, что она поможет достичь успеха в модельном бизнесе.

После установки имплантов у Шиэн началась экзема - заболевание кожи. Через некоторое время модель забеременела и родила ребенка. После этого, по словам девушки, она временно потеряла зрение. Врачи утверждали, что проблемы со здоровьем начались у Шиэн из-за стресса.

"После того, как у меня родился сын, и в течение последнего года у меня была экзема, кожа потела, а глаза были сухими. Я попала в отделение неотложной помощи, потому что не могла видеть", - поделилась модель.

Полагая, что причиной ухудшения здоровья стали грудные импланты, Шиэн продала свою машину, чтобы профинансировать операцию по их удалению. По словам девушки, самочувствие пришло в норму после операции.

"В тот момент, когда импланты убрали, я почувствовала себя намного лучше", - заявила модель.

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