Модель заявила, что ослепла из-за грудных имплантов

Модель Даниэль Шиэн заявила, что ослепла из-за грудных имплантов
Модель Даниэль Шиэн заявила, что на время ослепла из-за операции по установке грудных имплантов. Видеоролик опубликовал New York Post.
32-летняя британка в возрасте 19 лет перенесла хирургическое вмешательство по увеличению груди. В то время девушка начинала карьеру модели и решила сделать операцию, поскольку верила, что она поможет достичь успеха в модельном бизнесе.
После установки имплантов у Шиэн началась экзема - заболевание кожи. Через некоторое время модель забеременела и родила ребенка. После этого, по словам девушки, она временно потеряла зрение. Врачи утверждали, что проблемы со здоровьем начались у Шиэн из-за стресса.
"После того, как у меня родился сын, и в течение последнего года у меня была экзема, кожа потела, а глаза были сухими. Я попала в отделение неотложной помощи, потому что не могла видеть", - поделилась модель.
Полагая, что причиной ухудшения здоровья стали грудные импланты, Шиэн продала свою машину, чтобы профинансировать операцию по их удалению. По словам девушки, самочувствие пришло в норму после операции.
"В тот момент, когда импланты убрали, я почувствовала себя намного лучше", - заявила модель.