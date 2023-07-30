Эксперты назвали продукты, которые выводят токсины из крови

Чтобы не возникало различных патологий, медики рекомендуют включить в рацион свеклу, имбирь, чеснок, лимон и капусту, чтобы «очистить» кровь.

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Так, свекла способствует детоксикации организма. Продукт содержит много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Свекла также полезна для кожи и волос. Помимо этого, она помогает снизить уровень холестерина в крови.

Также медики выделили имбирь, лимон и чеснок. Последний в перечне продукт назван «идеальным продуктом для детоксикации».

— Чеснок обладает противовирусными, антибактериальными и антибиотическими свойствами, а также содержит аллицин, который помогает в производстве лейкоцитов, — передает слова специалист «Российская газета».

Деинтоксикация необходима организму, чтобы вывести изнутри лишние токсины. Какие продукты способствуют очищению, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.