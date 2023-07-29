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Врачи назвали топ-3 правил, как высыпаться всего за шесть часов

Последние рекомендации врачей - сомнологов, кардиологов, неврологов - спать не меньше 7-8 часов в сутки, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, нервной системы, избежать риска ожирения и диабета второго типа.

Врачи назвали топ-3 правил, как высыпаться всего за шесть часов
© Российская Газета

Но ученые Гарвардского университета провели исследование и убедились, что можно безопасно для здоровья сократить сон на час-другой, что для активных и сверхзанятых людей может оказаться замечательным подарком. Только есть условие: нужно спать правильно.

Специалисты по эволюционной медицине поставили масштабный эксперимент - оказалось, что то, как мы высыпаемся, зависит не от продолжительности сна, а от распорядка дня и искусственного света, - об этом рассказал телеканал "Доктор".

В результате, если соблюдать простые рекомендации, можно качественно высыпаться за 6-7 часов без повышенных рисков хронических заболеваний, возникновения проблем с лишним весом и нарушений психики.

Вот эти простые правила:

  1. Спите в полной темноте
  2. Отложите ноутбук и смартфон за пару часов до сна
  3. Ложитесь спать всегда в одно и то же время (даже в выходные, в отпуске и в праздники). В какое именно время - не столь важно, важнее регулярность и график.