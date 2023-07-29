Врач назвала причины, мешающие обнаружить беременность

Обычно женщины замечают признаки своей беременности уже на ранних сроках. Однако в некоторых случаях будущие мамы могут обнаружить ее очень поздно, даже незадолго до родов. В разговоре с изданием "Известия" врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк рассказала, с чем можно спутать беременность.

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По словам врача, во время беременности у женщин иногда возникают кровянистые выделения, которые легко спутать с менструацией, особенно если не следить за циклом. Так можно не догадываться о беременности как минимум до 20 недели.

Кроме того, женщина может не обратить внимание на симптомы беременности во время аменореи — заболевания, при котором менструации отсутствует в течение полугода.

"Женщина может не обратить внимание на наступление беременности, так как отсутствие менструации не будет вызывать ее подозрений", — подчеркнула Фисюк.

Эксперт также отмечает, что при большом лишнем весе женщина какое-то время может воспринимать увеличивающийся живот не как симптом беременности. А шевеления ребенка попросту не будут ощущаться. Более того, некоторые женщины сознательно отрицают наличие беременности из-за сильного страха перед родами. Но это редкое явление.