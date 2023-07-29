Названы главные принципы здорового питания

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал главные принципы здорового питания.

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Все продукты он разделил на два вида. К первому медик отнес обладающие энергией жиры, белки и углеводы. Второй вид — это не содержащие энергии, но очень важные вещества, такие как вода, витамины, минералы и пищевые волокна.

Специалист сообщил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен», что соотношение веществ из первой и второй категорий влияет на вес и состояние здоровья каждого человека. Оптимальной Гинзбург назвал ежедневную калорийность в диапазоне 1600–2800 килокалорий.

Он также отметил важность снижения в рационе сахара и трансжиров и необходимость потребления пищевых волокон в нужных объемах.

Также диетолог посоветовал отказаться от сладкого, мучного, картофеля и риса. По его словам, нужно повысить в рационе долю овощей, не слишком сладких фруктов, ягод и грубого хлеба.

Среди других рекомендаций Гинзбурга — физическая активность, полноценный сон и хорошее настроение.