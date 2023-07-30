Как выспаться за шесть часов: советы сомнологов
Ученые Гарвардского университета в США в ходе исследований выяснили, что необязательно спать по 7–8 часов, чтобы чувствовать себя бодрым.
«То, как мы высыпаемся, зависит не от продолжительности сна, а от распорядка дня и искусственного света», – сообщает «Российская газета».
Совсем недавно врачи утверждали, что для поддержания здоровья сердца, сосудов и нервной системы человеку нужно спать не менее 7–8 часов. Но ученые из США пришли к выводу, что достаточно и 6 часов. Главное – соблюдать несколько правил.
Первое и самое главное – ложиться спать всегда в одно и то же время. Перед сном не пользоваться ноутбуком и телефоном – желательно за несколько часов до того, как лечь в постель. И наконец, обязательно спать в полной темноте.