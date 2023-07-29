Пивная йога: модный тренд или опасное увлечение

Москва покоряется новому тренду - пивной йоге. В сети все чаще появляются приглашения на занятия, где можно выпить пиво после каждой асаны. Однако эксперты предупреждают о возможных опасностях такого нетрадиционного увлечения.

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Такой тренд появился в 2014 году, когда немецкие тренеры по йоге на фестивале Burning Man заметили, что практика йоги и употребление пива ведут к релаксации и осознанности. Они решили сочетать эти два занятия, и пивная йога начала набирать популярность, добравшись и до Москвы.

Формат пивной йоги отличается от обычной йоги только тем, что между асанами участники выпивают пиво. Однако не все позы можно выполнять с бокалом в руке. Алкоголь, даже в небольших дозах, влияет на физиологию и сознание человека, делая его более общительным и активным. Это противоречит одной из основных идей йоги - достижению осознанности и пустоты ума.

Кроме того, регулярные занятия пивной йогой могут привести к алкоголизму. При этом пивной алкоголизм оказывается более сложно поддающимся лечению, чем водочный. В процессе брожения пива образуются вредные вещества, которые могут нанести вред здоровью, особенно печени.