Диетолог назвала опасные для желудка продукты
Чрезмерное употребление вредных продуктов может приводить к развитию серьезных заболеваний. Диетолог, клинический нутрициолог Наталья Коренева рассказала, какая пища опасна для здоровья желудка, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, слишком горячая и холодная пища оказывает термическое воздействие на слизистую оболочку желудка и может со временем повредить пищевод.
Также организм плохо реагирует на жирную, жареную и острую пищу. Чтобы сохранить здоровье желудка и печени диетолог советует выбирать щадящие способы приготовления пищи: тушение, варка, пар.
Чрезмерное употребление кофе, особенно натощак, может привести к повышению кислотности желудка. Также натощак не рекомендуется употреблять фрукты и соки, отметила Коренева.