Диетолог назвала опасные для желудка продукты

Чрезмерное употребление вредных продуктов может приводить к развитию серьезных заболеваний. Диетолог, клинический нутрициолог Наталья Коренева рассказала, какая пища опасна для здоровья желудка, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Мир24

По словам специалиста, слишком горячая и холодная пища оказывает термическое воздействие на слизистую оболочку желудка и может со временем повредить пищевод.

Также организм плохо реагирует на жирную, жареную и острую пищу. Чтобы сохранить здоровье желудка и печени диетолог советует выбирать щадящие способы приготовления пищи: тушение, варка, пар.