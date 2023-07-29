Доширак на диете: можно ли его есть и похудеть

Рассказываем, как лапша быстрого приготовления может повлиять на ваши результаты.

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Юлия Мясоедова, сертифицированный нутрициолог-диетолог, член международной ассоциации нутрициологов: Теоретически на дошираке можно похудеть, если знать свою норму калорий, выстроить дефицит, а также построить рацион таким образом, чтобы в организм поступали правильные белки, жиры и углеводы из другой потребляемой пищи. Но есть нюансы.

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Дефицит калорий — это разница между затрачиваемыми и потребляемыми калориями в сутки. Для снижения массы тела обычно устанавливается дефицит около 200–500 ккал в сутки. То есть вы должны в день потратить на 200–500 ккал больше, чем употребить с пищей. Это достигается путём снижения калорийности питания, увеличением физической активности.

Можно ли похудеть на дошираке?

В одной порции доширака ~500 Ккал. Средняя норма калорий, например, для женщин варьируется от 1200–2000 ккал, в зависимости от роста, веса, возраста, метаболизма, ИМТ (индекс массы тела) и подвижности.

То есть чтобы похудеть на дошираке, нужно учитывать эти 500 ккал в рационе и делать дефицит, включая полезные калории из других источников, однако будет ли правильным такое похудение с точки зрения сбалансированного рациона? Мы берём ситуацию именно регулярного потребления доширака, и ответ здесь «Нет».

Важно понимать, что доширак достаточно калорийный и неполезный продукт, с точки зрения нутриентов. Доширак равен 500 вредным калориям. То есть в нём нет ни одного полезного витамина и минерала, в его составе только пустые и вредные калории.

Чем вреден доширак?

Потенциально опасной пищевой добавкой, используемой в производстве лапши, считается глутамат натрия, который является одновременно усилителем вкуса и консервантом.

По многочисленным свидетельствам учёных и врачей, накопление этого вещества в организме опасно для здоровья. Наибольший вред глутамат натрия представляет для детей, беременных и кормящих женщин и людей в преклонном возрасте.

У быстрой лапши высокий гликемический индекс. Это значит, что уже спустя 1–1,5 часа после обеда вы ощутите голод и чувство усталости. Порция доширака неспособна насытить, как, к примеру, злаки и белковая пища, а скорее, наоборот, спровоцирует внеочередной перекус.

Пальмовое масло в составе продукта повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что может стать причиной инсультов и инфарктов. Повышенное содержание соли в продукте способствует удержанию жидкости в организме, провоцируя отёки.