Доширак на диете: можно ли его есть и похудеть
Рассказываем, как лапша быстрого приготовления может повлиять на ваши результаты.
Юлия Мясоедова, сертифицированный нутрициолог-диетолог, член международной ассоциации нутрициологов: Теоретически на дошираке можно похудеть, если знать свою норму калорий, выстроить дефицит, а также построить рацион таким образом, чтобы в организм поступали правильные белки, жиры и углеводы из другой потребляемой пищи. Но есть нюансы.
Дефицит калорий — это разница между затрачиваемыми и потребляемыми калориями в сутки. Для снижения массы тела обычно устанавливается дефицит около 200–500 ккал в сутки. То есть вы должны в день потратить на 200–500 ккал больше, чем употребить с пищей. Это достигается путём снижения калорийности питания, увеличением физической активности.
Можно ли похудеть на дошираке?
В одной порции доширака ~500 Ккал. Средняя норма калорий, например, для женщин варьируется от 1200–2000 ккал, в зависимости от роста, веса, возраста, метаболизма, ИМТ (индекс массы тела) и подвижности.
То есть чтобы похудеть на дошираке, нужно учитывать эти 500 ккал в рационе и делать дефицит, включая полезные калории из других источников, однако будет ли правильным такое похудение с точки зрения сбалансированного рациона? Мы берём ситуацию именно регулярного потребления доширака, и ответ здесь «Нет».
Важно понимать, что доширак достаточно калорийный и неполезный продукт, с точки зрения нутриентов. Доширак равен 500 вредным калориям. То есть в нём нет ни одного полезного витамина и минерала, в его составе только пустые и вредные калории.
Чем вреден доширак?
Потенциально опасной пищевой добавкой, используемой в производстве лапши, считается глутамат натрия, который является одновременно усилителем вкуса и консервантом.
По многочисленным свидетельствам учёных и врачей, накопление этого вещества в организме опасно для здоровья. Наибольший вред глутамат натрия представляет для детей, беременных и кормящих женщин и людей в преклонном возрасте.
У быстрой лапши высокий гликемический индекс. Это значит, что уже спустя 1–1,5 часа после обеда вы ощутите голод и чувство усталости. Порция доширака неспособна насытить, как, к примеру, злаки и белковая пища, а скорее, наоборот, спровоцирует внеочередной перекус.
Пальмовое масло в составе продукта повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что может стать причиной инсультов и инфарктов. Повышенное содержание соли в продукте способствует удержанию жидкости в организме, провоцируя отёки.
Таким образом, можно сделать вывод, что, если регулярно есть доширак, теоретически можно похудеть, но не без вреда для здоровья. Вероятнее всего, это обернётся плохим самочувствием, постоянным чувством голода, усталостью и риском развития заболеваний. Кроме того, здесь всё зависит от того, что ещё ест человек в течение дня и какую физическую активность ведёт.