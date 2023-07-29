Диетолог рассказала о полезных свойствах пребиотиков

«Это растворимая клетчатка, пищевые волокна, которые содержатся в основном в продуктах растительного происхождения. Например, бобовые, цельнозерновые и, конечно же, зрелые овощи и фрукты — яблоки, сливы, абрикосы, персики», — сказала Макиша.