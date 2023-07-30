Лучше съесть жирное мясо: Врач назвал ошибку, которая разрушает кишечник
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале объяснил, какие ошибки в питании подрывают здоровье в первую очередь, "гарантируя" появление серьезных проблем с кишечником, нарушение обменных процессов и прочие опасные последствия.
Как отметил специалист, иногда лучше съесть что-то вредное, чем терпеть голод.
"Никогда нельзя терпеть ни жажду, ни голод. Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это отдать и только потом пытаться с него что-то спрашивать. Если мы будет терпеть голод, то он будет накапливаться, как в батарейке, и потом нас так зарядит, что мы съедим столько, сколько бы никогда не съели. Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду", - отметил Сергей Вялов.
По словам врача, оптимально хотя бы раз взвесить, сколько еды вы обычно съедаете за день - должно быть не меньше килограмма. Также важно прикинуть, сколько вы потребляете в течение суток овощей, фруктов, зелени и другой растительной пищи.
"Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником", - предупредил гастроэнтеролог.
Ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, какая еда засоряет организм.
По ее словам, в списке "мусорной" еды одно из первых мест занимает сахар. Этот коварный продукт плохо влияет на весь организм в целом. "Он как стимулятор заставляет многие органы работать на износ, а потом тихонько скрывается в жировых отложениях", - отметила врач.