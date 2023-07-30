Врач назвал ошибку, которая разрушает кишечник

"Никогда нельзя терпеть ни жажду, ни голод. Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это отдать и только потом пытаться с него что-то спрашивать. Если мы будет терпеть голод, то он будет накапливаться, как в батарейке, и потом нас так зарядит, что мы съедим столько, сколько бы никогда не съели. Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду", - отметил Сергей Вялов.