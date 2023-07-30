Почему выпадают волосы в области челки и пробора

Многие женщины, отметив у себя выпадение волос на самых заметных участках головы, начинают волноваться по поводу возникновения преждевременных залысин, однако более короткие и редкие волосы в определенных зонах являются генетически заложенным фактором. Как правило, в области челки и пробора они в два раза тоньше своих «соседей», находящихся в области затылочной части, и растут гораздо реже.

Почему же волосы выпадают именно здесь?

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В первую очередь, это связано с неправильным уходом. Все дело в том, что тонкие волосы в обозначенных местах более чувствительны к воздействию окружающей среды, а значит, нуждаются в особой деликатной заботе. Одним из самых агрессивных внешних факторов, является, конечно, фен. В результате пересушивания волосы активно ломаются у самого корня. Именно поэтому многим женщинам начинает казаться, что в области челки и пробора появились так называемые «голые» участки. Между тем в этих зонах волоски просто слишком короткие и торчат столбиками.

Если говорить о проборе, то и здесь большинство проблем возникает из-за активной сушки или использования неподходящих косметических средств. Также ухудшить имеющуюся ситуацию и усилить выпадение волос на самых деликатных участках способно воздействие солнечных лучей. Вот почему летом лучше не пренебрегать использованием головных уборов.

Иногда причиной выпадения волос на определенных зонах может стать андрогенетическая алопеция у женщин, при которой наблюдается заметное разрежение в области челки и пробора. У представительниц слабого пола тоже вырабатывается тестостерон. Волосы, расположенные в теменной части, довольно чувствительны к этому гормону, поэтому нередко выпадают. При такой ситуации необходимо обратиться к трихологу, который порекомендует средства, понижающие чувствительность к тестостерону.

Если вы отмечаете заметное поредение волос только в области челки, рекомендуется также проконсультироваться с экспертом, поскольку речь может идти об аутоиммунном и рубцовом поражении.

Учтите, что с возрастом линия роста волос поднимается. В результате лоб становится больше. В возрасте с 20 до 40 лет линия роста волос может подняться примерно на 1 сантиметр.