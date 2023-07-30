Наиболее полезный для здоровья печени напиток — чай из расторопши. Об этом рассказала врач-гепатолог Алла Южнова изданию "МедикФорум".

По словам гепатолога, расторопша содержит вещество силимарин, которое является антиоксидантом и помогает при воспалениях. Эти свойства защищают клетки печени, а также способствуют регенерации. Чай из расторопши следует пить при циррозе и ожирении печени.

Кроме того, Южнова отметила, что для здоровья печени также полезен зеленый чай. Он помогает улучшить функцию органа и уменьшить его повреждения. Мятный чай успокаивает печень и снижает воспаление, а также благотворно влияет на пищеварение. Как отмечает эксперт, здоровое пищеварение важно для нормального функционирования печени.

Чай из одуванчика выводит из организма токсины, а имбирный — обладает противовоспалительными свойствами. Эти свойства также помогают печени.