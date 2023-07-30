Солнцезащитные очки могут создать проблемы своему владельцу

Минусы использования солнцезащитных очков описал Роман Шамин, профессор РТУ МИРЭА, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идёт о минусах ношения таких очков для восприятия и здоровья.

Специалист рассказал о важном правиле, которое желательно соблюдать, чтобы восприятие у человека не пострадало. Эксперт имеет в виду цветовосприятие.

«Постоянное ношение очков будет приводить к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и станет неадекватно воспринимать цветовую гамму», – отмечает Роман Шамин в беседе с изданием «Лента».

В отдельных случаях красочные линзы очков могут стать катализатором аварий на дороге. Владелец, например, может некорректно воспринимать сигналы светофора и иные важные знаки. Затемнённые очки однозначно не стоит носить автомобилистам, уверен профессор.

Некоторые также используют для защиты от солнца фотохромные очки, в которых линза меняет степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолета. Однако со временем линза может начать меняться неравномерно, что может вызвать дискомфорт.