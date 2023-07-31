Три недели - крайний срок: Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака

Вздутие живота может быть одним из первых симптомов онкологии, и, чаще всего, как показывает практика, он в сочетании с другими признаками предупреждает о развитии таких видов онкологии как рак поджелудочной железы, кишечника, яичников. Об этом в интервью Express рассказала врач Дебора Ли.

"При раке яичников вздутие живота часто является одним из самых ранних признаков, но за ним могут последовать и другие симптомы", - отметила онколог, уточнив, что это боли в животе, потеря аппетита и чувство быстрого насыщения во время приема пищи.

При подозрении на рак поджелудочной специалисты обращают внимание на сопутствующие вздутию живота метеоризм и частую отрыжку. Пациенты также жалуются на быструю утомляемость, озноб, отмечают повышение температуры тела.

Проблемы со стулом на фоне вздутия, потеря веса, боли во время похода в туалет - сигналы, указывающие на необходимость обследования, чтобы исключить рак кишечника, отметила Дебора Ли.

"Важно отметить, что когда мы говорим "постоянное вздутие живота", это не значит, что симптом присутствует всё время. Он может уходить, но всегда возвращается", - отметила врач.