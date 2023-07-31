«Задумываться о детях нужно вовремя»

Нина Антипова, врач-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi, поговорила с «Летидором» о плюсах и минусах ранней и поздней беременности. – С советских времен сохранилось мнение о том, что чем моложе будущая мама, тем лучше для нее и ребенка. Так ли это на самом деле? – Полностью согласиться с этим утверждением, конечно же, нельзя. Например, по современным стандартам ВОЗ беременность в 18-19 лет считается подростковой и связана с определенными рисками: эклампсией и повышенным давлением у мамы, а также преждевременными родами и низким весом у малыша. Кроме того, юные беременные (до 20 лет), по статистике, реже получают качественную медицинскую помощь и чаще страдают от послеродовой депрессии. В то же время, если смотреть на вопрос с медицинской точки зрения, возраст от 20 до 25 лет для женщин оптимален для того, чтобы задуматься о детях. Шансы естественного наступления беременности в этом возрасте максимальные — около 33% в каждом цикле. Для сравнения, в 40 лет этот показатель — 5%. Есть и другие преимущества. В 20-25 лет минимальны риски выкидышей и преждевременных родов, различных осложнений беременности. Нельзя забывать и о том, что по мере взросления женщины в яйцеклетках появляются хромосомные аномалии, которые могут приводить к порокам развития у ребенка. В 20-25 лет 90% яйцеклеток остаются генетическими нормальными. После 40 лет — только 20%. – Получается, рождение ребенка до 25 лет — оптимальный выбор для женщины? – С точки зрения биологии — да. Но мы не можем не учитывать социальные факторы. Многие девушки в этом возрасте учатся, строят карьеру, путешествуют и не хотят спешить с материнством. И это совершенно нормально. Почти во всем мире возраст рождения первого ребенка с каждым годом повышается — женщины хотят сначала реализоваться в профессиональном плане, встретить достойного партнера. Но задача врачей и вообще медицинского сообщества — доносить до пациенток, что их репродуктивные возможности, увы, с возрастом снижаются. Это не значит, что нужно немедленно рожать, но позаботиться о сохранении своей фертильности — да. – Как это должно выглядеть на практике? – Заморозить яйцеклетки в молодом возрасте, когда качество биоматериала максимально высокое. Многие компании даже оплачивают своим сотрудницам эту процедуру или включают ее в медицинскую страховку. Это называется отложенным материнством: заморозив яйцеклетки, женщины используют их через несколько лет, когда действительно готовы к беременности. Криоконсервация ооцитов (научное название заморозки яйцеклеток) — быстрая и безопасная процедура. – Но ведь многие женщины успешно рожают первого ребенка в 40 лет и старше, не прибегая к помощи врачей. – Исключения всегда есть, и мы, врачи, искренне радуемся за таких пациенток. Но есть и статистика. Как мы уже говорили, шанс естественного наступления беременности в 40 лет составляет 5-10%. В 45 и старше — 3-5%. Кроме того, возрастают риски осложнений . Для мамы это внематочная беременность, гестоз, гестационный диабет, преждевременные роды. Для малыша — пороки развития, неонатальные заболевания. Хорошая новость в том, что современные репродуктивные технологии и грамотное ведение беременности помогают снизить вероятность этих проблем. Хочется посоветовать пациенткам, которые планируют первого ребенка около 40 лет, не надеяться на то, что их бабушка родила в 47, а как можно скорее обратиться к грамотному репродуктологу и обсудить план действий. ** – Про минусы все понятно, а есть ли плюсы у поздней беременности? ** – Конечно, правда, не совсем медицинские. Взрослые мамы, как правило, уже состоялись в карьере и максимально осознанно подходят к материнству. Есть исследования, доказывающие, что после 40 лет женщины быстрее входят в родительскую роль и в целом проводят с детьми больше времени. Кроме того, мамы старше 35 лет чаще выбирают грудное вскармливание, чем 20-летние. Отказывать себе в материнстве, думая, что «40 — это поздно», совершенно не нужно. Но нельзя и терять драгоценное время, если зачатие не происходит.