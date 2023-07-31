Как облегчить симптомы климакса: 4 совета акушера-гинеколога

Гинеколог Уланкина; используйте специальную косметику, чтобы облегчить симптомы климакса. Что делать, когда он подступает, — извечный вопрос любой женщины. Эти изменения необратимы, но у кого-то они проходят достаточно терпимо, а у других превращают жизнь в череду страданий на несколько лет. Впрочем, симптомы климакса можно облегчить. О том, как именно это можно сделать, рассказала специалист.

Климакс: что делать, чтобы облегчить симптомы

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Период перед окончанием менструаций проходит при перестройке гормонального фона: прекращается работа яичников, понижается уровень эстрогена и так далее. Всё это влияет почти на все системы организма, поэтому проявляться климакс может по-разному.

Чаще всего женщины жалуются на сухость кожи и влагалища, перепады настроения, нарушения сна и приливы. Все эти симптомы можно облегчить, если последовать четырём советам акушера-гинеколога, врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной.

Спите по 7–8 часов в сутки

Нехватка сна провоцирует стресс и нервозность, так что спать нужно как следует, соблюдая суточную норму. Чтобы спалось лучше, можно:

открыть окно, чтобы шёл свежий воздух;

плотно задёрнуть шторы, чтобы не мешал свет с улицы;

отключить электронику и смартфон за 2 часа до сна;

купить удобные матрас с подушкой;

выпить на ночь травяной чай с ромашкой.

Используйте специальную косметику

Если вы мучаетесь от сухости кожи и влагалища, ежедневно пользуйтесь увлажняющими средствами согласно возрасту. Можно дополнительно применять термальную воду и маски. В крайнем случае стоит обратиться к косметологу, который назначит определённые процедуры.

Для увлажнения влагалища же можно использовать специальные смазки, которые уменьшат дискомфорт.

Занимайтесь физкультурой

В период менопаузы и незадолго до неё может начать увеличиваться вес. Чтобы держать себя в форме, а также укрепить каркас мышц, нужно вести активный образ жизни.

Пейте витамины и минералы

Когда шалят все системы организма, включая гормональную, важно, чтобы организм в достатке получал все необходимые полезные вещества. Так что посоветуйтесь с врачом, и он подберёт для вас подходящий витаминно-минеральный комплекс.

Как правило, больше всего женщинам в такой период требуются фолиевая кислота, кальций, витамины групп В и D, препараты цимицифуги. Они не только восстановят гормональный баланс, но также поспособствуют уменьшению приливов и улучшению состояния ногтей, волос и кожи.

Терапия при климаксе

Если же симптомы проявляются слишком резко, то стоит обратиться к врачу, который при необходимости назначит подходящее лечение. Конечно, придётся исключить множество противопоказаний, но в итоге вы получите рецепт на наиболее подходящий для вашего организма препарат.

Терапия при климаксе бывает гормональной и негормональной.

В случае первой придётся пропить курс гормональных препаратов, который восполнит недостающие вещества в организме. Как правило, это эстрогены. Правильная терапия способна устранить бессонницу, приливы и повысить либидо женщины, а также служит отличной профилактикой остеопороза.