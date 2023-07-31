3 фрукта, которые вызывают скачки сахара и увеличение веса

Распространено мнение, согласно которому ни один фрукт не может быть вреден для здоровья. Однако в некоторых плодах много сахара, и их употребление стоит ограничивать. Диетологи назвали три фрукта, которыми не стоит злоупотреблять, пишет издание She Finds.

Бананы

Бананы — один из самых популярных фруктов в списке полезных. Их удобно носить с собой как вариант быстрого перекуса, также многие привыкли есть их на завтрак. Диетолог Энн Облигар объяснила, что чрезмерное употребление бананов влияет на уровень сахара в крови. Когда он резко падает, тяга к еде сильно возрастает и хочется лакомиться вредной едой. Бананы дают ощущение сытости, но высокое содержание сахара может очень быстро спровоцировать чувство голода.

Доктор Махмуд Абделазиз в качестве альтернативы предложил не есть слишком много бананов и сочетать их с белками и полезными жирами. А лучше выбирать ягоды, которые богаты антиоксидантами и имеют низкий гликемический индекс. Среди прочего употребление ягод приводит к медленному и устойчивому повышению уровня сахара в крови.

Виноград

Виноград, как и бананы, содержит натуральные сахара. И проблема в основном заключается в количестве, в котором люди его употребляют.

По словам Абделазиза, винограда легко съесть много, а значит, переборщить с суточной нормой сахара. Виноград имеет высокий гликемический индекс, что приводит скачку уровня глюкозы. Вместо винограда эксперт посоветовал есть яблоки и груши и сочетать эти полезные альтернативы с правильным источником белка, чтобы долго оставаться сытым.

Ананас

Этот тропический фрукт, богатый питательными веществами и насыщенный антиоксидантами, также содержит много сахара.

— Хотя ананас богат витамином С и марганцем, переедание им может привести к скачкам сахара и потенциальному увеличению веса, — отметил Абделазиз.