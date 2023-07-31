Кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Врач Долгова: лазерную эпиляцию нельзя делать людям с инфекционными заболеваниями кожи. И это далеко не единственные, кому лучше брить ноги (или другие части тела) традиционным способом. Противопоказания при лазерной эпиляции должен знать каждый специалист, но лучше это знать и самим клиентам, которые имеют какие-то недуги или в целом не подходят в силу возраста или особенностей кожи.

Лазерная эпиляция ещё нежелательна для тех, кто принимает антикоагулянты (антитромботические средства), отметила основатель и CEO сети клиник лазерной эпиляции Laser Love Кира Долгова.

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«Не имеет смысла делать лазерную эпиляцию беременным женщинам и в первые месяцы периода лактации, а также подросткам — и у тех, и у других очень нестабильный гормональный фон», — пояснила Долгова.

Иногда лазерная пиляция может попросту вредить. Например, при тромбофлебите от лазера могут пострадать кожные покровы и сосуды, а от механического воздействия манипулой по поражённым участкам может оторваться тромб.

Также нужно избегать такой метод удаления волос при:

инфекционных заболеваниях кожи,

эпилепсии,

онкологии,

гипертермии,

вирусе герпеса в стадии обострения.

Долгова заключила, что от процедуры стоит воздержаться тем, кто носит кардиостимулятор или кохлеарный имплант (нейропротез для восстановления слуха).

Почему опасно брить зону бикини

Каждая женщина, которая хоть раз в жизни пыталась сбрить волосы в зоне бикини, знает, как сложно добиться там классного результата. То, что выглядит идеально гладким, очень быстро может превратиться в проблемную зону. Но помимо эстетически привлекательного вида, бритьё интимного места, особенно у женщин, может нести множество последствий. Особенно при неумелом пользовании бритвой или аппаратом.

Гинеколог-репродуктолог Зарина Газдиева рассказала, что при классическом бритье волос в зоне бикини есть риск порезов и раздражения. Кожа в области бикини очень чувствительна, и когда её поцарапаешь, то повреждается её защитный барьер.

Также среди минусов и опасностей бритья интимной зоны можно быть риск появления вросших волос. После процедуры волоски начинают расти под кожей, что приводит к появлению воспалений. Да и в целом это может выглядеть неэстетично.

Как ухаживать за кожей после бритья

К слову, чтобы не столкнуться с неприятностями после процедуры, за кожей нужно ухаживать. Например, после бритья хорошо промойте зону бикини теплой водой, чтобы смыть остатки мыльного средства, которое само по себе может стать причиной раздражения.