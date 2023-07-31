Кому нельзя делать лазерную эпиляцию
Врач Долгова: лазерную эпиляцию нельзя делать людям с инфекционными заболеваниями кожи. И это далеко не единственные, кому лучше брить ноги (или другие части тела) традиционным способом. Противопоказания при лазерной эпиляции должен знать каждый специалист, но лучше это знать и самим клиентам, которые имеют какие-то недуги или в целом не подходят в силу возраста или особенностей кожи.
Лазерная эпиляция ещё нежелательна для тех, кто принимает антикоагулянты (антитромботические средства), отметила основатель и CEO сети клиник лазерной эпиляции Laser Love Кира Долгова.
«Не имеет смысла делать лазерную эпиляцию беременным женщинам и в первые месяцы периода лактации, а также подросткам — и у тех, и у других очень нестабильный гормональный фон», — пояснила Долгова.
Иногда лазерная пиляция может попросту вредить. Например, при тромбофлебите от лазера могут пострадать кожные покровы и сосуды, а от механического воздействия манипулой по поражённым участкам может оторваться тромб.
Также нужно избегать такой метод удаления волос при:
- инфекционных заболеваниях кожи,
- эпилепсии,
- онкологии,
- гипертермии,
- вирусе герпеса в стадии обострения.
- Долгова заключила, что от процедуры стоит воздержаться тем, кто носит кардиостимулятор или кохлеарный имплант (нейропротез для восстановления слуха).
Почему опасно брить зону бикини
Каждая женщина, которая хоть раз в жизни пыталась сбрить волосы в зоне бикини, знает, как сложно добиться там классного результата. То, что выглядит идеально гладким, очень быстро может превратиться в проблемную зону. Но помимо эстетически привлекательного вида, бритьё интимного места, особенно у женщин, может нести множество последствий. Особенно при неумелом пользовании бритвой или аппаратом.
Гинеколог-репродуктолог Зарина Газдиева рассказала, что при классическом бритье волос в зоне бикини есть риск порезов и раздражения. Кожа в области бикини очень чувствительна, и когда её поцарапаешь, то повреждается её защитный барьер.
Также среди минусов и опасностей бритья интимной зоны можно быть риск появления вросших волос. После процедуры волоски начинают расти под кожей, что приводит к появлению воспалений. Да и в целом это может выглядеть неэстетично.
Как ухаживать за кожей после бритья
К слову, чтобы не столкнуться с неприятностями после процедуры, за кожей нужно ухаживать. Например, после бритья хорошо промойте зону бикини теплой водой, чтобы смыть остатки мыльного средства, которое само по себе может стать причиной раздражения.
После бритья промокните кожу чистым полотенцем и обработайте всю зону бикини хлоргексидином, перекисью водорода или мирамистином. Когда антисептик подсохнет, нанесите средство после бритья или любое другое гипоаллергенное. Так вы успокоите кожу, ведь бритьё для неё какой-никакой, но стресс.