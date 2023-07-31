Травматолог рассказал, как подобрать удобную обувь

Травматолог Малыхин рассказал, как подобрать удобную обувь
Удобная обувь должна быть по размеру, а также всегда соответствовать функциональному назначению и сезонности. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.
Эксперт пояснил, что для бега и тренировок нужны специальные беговые кроссовки, для похода в лес по пересеченной местности нужны трековые ботинки с высоким берцем, чтобы они поддерживали голеностоп. Если у человека диагностировано плоскостопие, то ему необходимо дополнительно покупать ортопедические стельки разной жесткости.
Специалист подчеркнул, что при неправильном ношении обуви часто возникают потертости и мозоли. Это происходит, когда обувь подобрана не по размеру или не соответствует форме стопы. Также могут возникать хронические боли в стопах, передает РИАМО.
Ранее эксперты рассказали, как избавиться от неприятного запаха в обуви. Для этого нужно использовать перекись водорода. Для обработки рекомендуется использовать распылитель. В пустой флакон нужно налить перекись и обработать стельку обуви, передает Царьград.