Травматолог рассказал, как подобрать удобную обувь

Удобная обувь должна быть по размеру, а также всегда соответствовать функциональному назначению и сезонности. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что для бега и тренировок нужны специальные беговые кроссовки, для похода в лес по пересеченной местности нужны трековые ботинки с высоким берцем, чтобы они поддерживали голеностоп. Если у человека диагностировано плоскостопие, то ему необходимо дополнительно покупать ортопедические стельки разной жесткости.

Специалист подчеркнул, что при неправильном ношении обуви часто возникают потертости и мозоли. Это происходит, когда обувь подобрана не по размеру или не соответствует форме стопы. Также могут возникать хронические боли в стопах, передает РИАМО.