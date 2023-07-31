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Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения вредят талии. Из-за них вы кажетесь полнее

Тренер, Люси Горналл, уверена: далеко не любая физическая нагрузка подарит осиную талию. Есть упражнения, которые укрепят тело, но визуально расширят вас.

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения вредят талии
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Все эти упражнения объединяет область воздействия. Они направлены на проработку косых мышц живота. Если активно укреплять эту часть тела, визуально фигура станет шире. В первую очередь, такой эффект может быть от скручиваний всех видов, а также боковых наклонов с гантелями.

Накачать пресс без ущерба талии можно другими упражнениями. Главным фитнес-эксперт считает активное движение в течение дня, силовые тренировки и правильное питание с минимумом сахара и переработанных продуктов. По её мнению, эти три элемента в комплексе помогут добиться результатов. Люси уверена: вы сможете заполучить подтянутый живот без корсета и пластических операций.

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