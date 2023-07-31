Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения вредят талии

Тренер, Люси Горналл, уверена: далеко не любая физическая нагрузка подарит осиную талию. Есть упражнения, которые укрепят тело, но визуально расширят вас.

Все эти упражнения объединяет область воздействия. Они направлены на проработку косых мышц живота. Если активно укреплять эту часть тела, визуально фигура станет шире. В первую очередь, такой эффект может быть от скручиваний всех видов, а также боковых наклонов с гантелями.