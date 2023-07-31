Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения вредят талии. Из-за них вы кажетесь полнее
Тренер, Люси Горналл, уверена: далеко не любая физическая нагрузка подарит осиную талию. Есть упражнения, которые укрепят тело, но визуально расширят вас.
Все эти упражнения объединяет область воздействия. Они направлены на проработку косых мышц живота. Если активно укреплять эту часть тела, визуально фигура станет шире. В первую очередь, такой эффект может быть от скручиваний всех видов, а также боковых наклонов с гантелями.
Накачать пресс без ущерба талии можно другими упражнениями. Главным фитнес-эксперт считает активное движение в течение дня, силовые тренировки и правильное питание с минимумом сахара и переработанных продуктов. По её мнению, эти три элемента в комплексе помогут добиться результатов. Люси уверена: вы сможете заполучить подтянутый живот без корсета и пластических операций.