Диетолог назвала полезные для пожилых свойства капусты

Белокочанная капуста улучшает работу кишечника и способствует детоксикации организма у пожилых. Кроме того, она полезна для нервной и сердечно-сосудистой систем, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

"Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста", – отметила Королева.

Также в белокочанной капусте много витаминов группы B, они полезны для нервной системы. Присутствует и магний, который участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме. Кроме того, в капусте есть калий, необходимый для сердечно-сосудистой системы.