Трихолог объяснила важность периодической смены шампуня

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова рассказала, как правильно выбирать шампунь.

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Эксперт пояснила, что шампуни подбираются по типу волос — жирные, сухие и так далее. После применения средства на локоны следует нанести бальзам. Такие средства защищают волосы от температурных и укладочных средств, воздействия ветра и солнца.

Трихолог рассказала, что шампунь стоит периодически менять, так как у человека меняется состав кожного сала. При этом, по словам Галлямовой, нет уникального шампуня, который подойдет всем. Подбирать средство нужно индивидуально.

— Это все очень индивидуально. Поэтому единого одного шампуня, уникального для всех нет, и, естественно, это только метод проб и ошибок, — объяснила Галлямова в комментарии Pravda.ru.