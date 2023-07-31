4 «звоночка» от организма, что вам пора бежать к гинекологу

Далеко не все женщины добавляют посещение гинеколога в свой ежегодный график, и очень зря. Многие опасные болезни можно предотвратить на раннем этапе, подумайте об этом. Мы же собрали основные моменты, которые должны вас насторожить и буквально заставить обратиться к специалисту.

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Резкий сбой цикла, который сопровождается болью

Боль в любом виде должна вас насторожить. Особенно если неприятные ощущения сопровождают вас в обычной жизни, когда вы не занимаетесь сексом или спортом. Первым тревожным «звоночком» становится задержка, и если ранее у вас не было подобных проблем и вы не проходите лечение на серьезных препаратах, такой симптом не должен остаться незамеченным. Не ждите, что все наладится само собой и боли пройдут вместе с новой менструацией, обратитесь к своему лечащему врачу и пройдите хотя бы обычный осмотр со взятием мазков.

Жжение и зуд

Еще один «звоночек», что вам стоит посвятить один день своему лечащему врачу. Любое раздражение в области половых органов не является нормой, если ничего с этим не делать, возможны довольно серьезные последствия для вашего организма, а потому не затягивайте с посещением врача и сдачей необходимых анализов. Вполне вероятно, вы имеете дело с ЗППП, которые ни в коем случае нельзя запускать.

Ноющие боли

Терпеть любую боль не стоит, об этом мы уже говорили. Когда подобная боль появляется внизу живота, не игнорируйте ее. Также проверьте, не повышается ли у вас температура в этот момент. Сообщите обо всех этих проявления врачу и ничего не утаивайте. Если боль резкая и вы чувствуете, что вас накрывает слабость, вызывайте скорую, так как дело может быть в кровотечении или разрыве яичника.

Боль во время секса